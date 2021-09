Eksperdid: investeerige toorainete ja rohepöördega seotud ettevõtetesse

Konverentsil osalenud Ambient Sound Investmendi portfellijuht Arko Kadajane soovitas investeerida Briti ettevõttesse Gym Group. «Ettevõte pakub odavaid võimalusi treenimiseks. Neil on 160 jõusaali, mida saab külastada umbes 20 naela eest kuus,» kirjeldas Kadajane. «Tegutsetakse kiirelt kasvaval turul, kus odavad jõusaaliketid võtavad kliente kallimatelt üle. Treeninguvõimalust pakub Gym kvaliteetsetel masinatel, kuid kuna töö on poolautomatiseeritud, siis on nende püsikulud palju väiksemad. Ettevõttel on lisaks väga tugev ärimudel ja motiveeritud meeskond.»