Investori tulevik: kas finantsvabadus või kestlik kahanemine?

Börsihai Marat Kasparovi sõnul on aktsiamaailmas praegu volatiilne aeg, kus kahe kuuga tehti 50% tõusu ja siis ka kukuti suurelt. Suured tõusud kasvatavad isu ja riskijulgust. «Mina olen noor ja tahan riskida, ehkki ma olen suurelt eksinud,» kõneles ta. «Kui risk on õige ja matemaatiline paigas, siis kummal on suurem risk, kas sellel, kes tahav saada inflatsiooni vastu 10% tootlust ja riskib 10 protsendiga, või minul, kui ma riskin 30% ja toodan 90%?»